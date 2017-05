Nieuwe naam en nieuw concept grandcafé Sventies-Eighties

ALMERE – Grandcafé Seventies-Eighties gaat vanaf deze week verder onder een nieuwe naam en volgens een nieuw concept. Woensdag 3 mei om 16.00 uur wordt het vernieuwde restaurant aan het Baltimoreplein 106 in Almere Buiten heropend en dan zal ook de nieuwe naam worden onthuld. Iedereen is van harte welkom bij de feestelijke opening, die muzikaal wordt omlijst door bassist Will Nuruwe en enkele van zijn muzikale friends.

Er is de afgelopen periode al het nodige veranderd bij Seventies Eighties. Met name het interieur en de inrichting maar ook het concept waren volgens Sietze Henstra, sinds 2014 eigenaar van het grandcafe, aan een aanpassing toe. ,,Deze veranderingen zijn de laatste drie jaar al geleidelijk doorgevoerd. Het restaurant is heringericht, met als eyecatchers de grote sfeervolle loungebar met meer dan elf soorten bier op tap, de unieke saxofoon-tap en de twee in het oog springende wijnvitrines. Overigens mogen we ons vanaf woensdag ook officieel Brand Proeflokaal noemen.”

Met de komst van chef-kok Raymon van Santen is ook de menukaart verder aangepast. ,,In huis gemaakte gerechten uit diverse streken in Nederland, aangepast aan de seizoenen, vormen bij ons belangrijke ingrediënten. Een stukje vis uit de Flevopolder of wild van de Veluwe bijvoorbeeld.”

Bel voor meer informatie en reserveringen naar 036-8448840. Het café-restaurant is normaal gesproken alle dagen geopend, maar in verband met de voorbereidingen voor de grand opening op maandag 1 en dinsdag 2 mei gesloten. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van het restaurant.