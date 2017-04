Nieuwe lampen ’nieuw’ begin voor LTV De Marken

ALMERE – Het is even wennen, maar de led-lampen rond tennisvereniging De Marken in Haven zorgen toch echt voor een enorme besparing. De club viert dit jaar het veertigjarige bestaan en ziet de nieuwe lampen als begin van de nieuwe visie van de club. Een duurzame visie.

De lampen hangen inmiddels bijna een week en eind deze maand worden ze ’officieel’ in gebruik genomen ,,We zijn een jaar geleden begonnen met die nieuwe visie. We willen duurzaam zijn en klaar voor de nieuwe toekomst. Na een energiecheck die we via de gemeente hebben laten doen kwamen de lampen als potentiële enorme besparing naar voren. Dan moet je als vereniging nog leden vinden die er mee aan de slag willen, want het is wel meer werk dan je denkt. Dus dat heb ik tijdens een ledenvergadering gevraagd”, vertelt voorzitter Wim Verkerk die aan zijn tweede periode als preses bezig is bij de vereniging in Haven.

Koos Sweringa stond op en wilde er wel mee aan de slag. Vanuit zijn verleden bij Nuon had hij wel ideeën en wist hij ook van hoe en wat. ,,Deze lampen zijn direct een enorme besparing. Ik had een plan, een businesscase zo gezegd, opgesteld en ik kon laten zien dat we er geld mee gingen besparen. We hadden een investering van in totaal 40.000 euro, inclusief 10.000 euro subsidie. We schrijven dat in zes jaar af en daarna houden we dan ongeveer vijfduizend euro per jaar over die we dus niet als kosten maken. Echt interessant dus voor de club.”

Toekomst

Door de lampen en het werk is Sweringa inmiddels ook naar andere zaken binnen de club aan het kijken. Zo wordt er nu ook bespaard op warmte. ,,We zijn een rondje gaan lopen en kwamen er bijvoorbeeld achter dat we ook konden besparen op warm water. Een meter werkte niet helemaal goed en zorgde er eigenlijk voor dat de boiler continue voor warmte zorgde terwijl dat niet nodig is. Daarnaast gaan we ook met ons afval aan de gang.”

De club in Haven telt op het moment bijna vijfhonderd leden. ,,Tennis heeft best een lastige periode doorgemaakt. Een Max Verstappen zou heel goed zijn voor de sport, maar we zien bijvoorbeeld wel dat nu Roger Federer het nu weer heel goed doet, dat ’oudere’ jongeren toch ook weer gaan spelen. Het gaat kortom goed met ons”, aldus Verkerk.