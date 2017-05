Nieuwe fout onteigeningsvoorstel Waterhout dankzij RWS voorkomen

ALMERE – De Corporate Dienst van Rijkswaterstaat(RWS) heeft de gemeente behoedt voor een nieuwe blunder in de onteigeningsprocedure rond het zuidelijk deel van Camping Waterhout. Dat blijkt uit een mail met aanbevelingen die RWS naar de gemeente heeft gestuurd.

In de mail wijst RWS de gemeente erop dat de indruk wordt gewekt dat het erfpachtrecht van de gehele kavel wordt onteigend. Dit is echter niet het geval. Het gaat namelijk om het zuidelijk deel van het gebied. ,,Om verwarring te voorkomen geef ik u als aandachtspunt mee dit te wijzigen in de te onteigenen oppervlakte of een zin toe te voegen ter verduidelijking. Dit geldt ook voor de zakelijke beschrijving, des te meer dat in dit stuk nergens de onteigenen oppervlakte wordt genoemd”, zo schrijft de medewerker van RWS. In het raadsvoorstel zoals dat volgende week wordt besproken heeft de gemeente de juiste vierkante meters inmiddels toegevoegd. De mail van de medewerker van RWS is terug te vinden in de bijlage bij het raadsvoorstel.

Opmerkelijk

Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat niet de juiste vierkante meters werden genoemd. Onder meer omdat bij het eerste verzoek dat werd ingediend een verkeerd kavelnummer was gebruikt. Het verzoek moest toen over. Bij de tweede keer ontbrak de zogenoemde voortoets en dus werd het voorstel niet ingediend bij RWS. Iets dat volgens RWS in eerste instantie ook niet goed stond omschreven in het voorlopige raadsvoorstel ,,Er wordt geschreven dat er twee keer een onteigeningsverzoek is gedaan en afgewezen. Deze informatie is onjuist. In 2016 is één keer een verzoek ingediend”, zo staat te lezen.

Als derde kanttekening schrijft RWS dat zij de tekst voor de publicatie van de kennisgeving in de Staatscourant maken, maar dat de burgemeester deze moet publiceren. Daaruit kan worden geconcludeerd dat in het eerste voorstel van de gemeente dit niet juist was omschreven.

Issue

Of de kanttekeningen van RWS breekpunt hadden kunnen zijn voor de toekenning van dit derde verzoek is volgens een woordvoerder van de Verening van Onteigeningsadvocaten niet direct te zeggen. ,,Het is voorkomen en het staat nu juist in het raadsvoorstel, maar het had een issue kunnen worden als het er fout in had gestaan. Dat argument had zeker aangevoerd kunnen worden.”

De onteigeningsprocedure ligt onder een vergrootglas doordat de vorige twee verzoeken niet werden afgerond en verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema daarna besloot om fors in te grijpen. Zo benoemde hij een nieuwe projectdirecteur die zich alleen nog maar met het Floriade-dossier en de onteigeningsprocedure bezig moest houden en zei hij openlijk het vertrouwen op in de ambtenaren die tot dan toe aan het dossier hadden gewerkt.

Volgende week donderdag praat Herrema met de gemeenteraad over het nieuwe voorstel. Camping Waterhout en de gemeente zijn overigens momenteel ook in gesprek over het verplaatsen van de camping. Mocht dat lukken dan is de onteigeningsprocedure niet nodig. Die gesprekken verlopen niet al te soepel.