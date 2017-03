Nieuwe eigenaar bioscoop gaat flink verbouwen

ALMERE – Kinepolis, de nieuwe eigenaar van de bioscoop in Stad, gaat flink verbouwen. Het Belgische Kinepolis nam Utopolis eind vorig jaar over.

,,Die overname is inderdaad redelijk zonder bombarie gegaan. We willen de boel eerst helemaal hebben zoals we dat graag willen en dan moet je eerst weten wat je allemaal hebt. We hebben geconcludeerd dat we flink willen verbouwen. Alles staat hier toch al sinds 2004 en is wel toe aan vervanging. Daarnaast gaan we een aantal zaken logischer maken en ook in de programmering gaan we het één en ander uitproberen”, vertelt Peter de Baaij, theatermanager namens Kinepolis.

In maart wordt begonnen met de verbouwing die zeker een paar weken gaat duren. De bioscoop blijft daarbij wel gewoon open. ,,Alle vloerbedekking en alle stoelen in de acht zalen worden vervangen. Er zijn iets meer dan 2200 stoelen en daarmee wordt het in ieder geval al weer een stuk frisser. Daarnaast gaan we de kassa’s en het winkeldeel ook veranderen. We gaan meer van digitale kaartjes gebruik maken en de route wordt logischer. Nu is het bijvoorbeeld best vreemd, vind ik dan, dat de zoete popcorn aan de ene kant staat en de zoute aan de andere en het staat niet goed aangegeven. De grote trap wordt ook verkleind. Er komen twee plateaus. Eén voor de winkel en kassa’s en één met een zitje voor als je even moet wachten en waar je iets kunt drinken.”

Programmering

De Baaij gaat ook grotere schermen ophangen waar op gezien kan worden welke films er waar en op welk moment draaien. Ook wil hij kijken of er meer gespreid naar voorstellingen gekeken kan worden. ,,Nu hebben we echte piekmomenten en soms zitten er echt maar een paar mensen in een zaal. We gaan kijken hoe het werkt als we niet meer op piekmomenten inzetten. Ik wil eigenlijk dat je altijd naar de bios kunt en daar dan binnen een korte periode een film kunt zien. Dus niet meer alle films om 20.00 uur, maar meer spreiden. Het zal een aanloopperiode nodig hebben, maar ik denk dat het in Almere mogelijk is”, aldus Baaij. De theatermanager wil ook meer speciale producties naar Almere halen. Zo werd onlangs al een concert van de Rolling Stones uitgezonden en is binnenkort een concert van Ramsteijn te zien. ,,Maar ook speciale klassieke muziekstukken die of Turkse films of Bollywoodproducties.”

Vooralsnog worden bezoekers die een kaartje via internet kopen nog doorverwezen via de oude site van Utopolis, maar binnenkort gaan de site en de app van Kinepolis de lucht in. Voor hoeveel Utopolis is overgenomen en de verbouwing gaat kosten wil De Baaij niet kwijt omdat het om bedrijfsgevoelige informatie gaat en het Belgisch bedrijf een notering op de handelsbeurs in Brussel heeft.