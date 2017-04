Nieuwe businessclub Floriade

ALMERE – ,,Het politieke gesodemieter rond de Floriade moet maar eens afgelopen zijn. Wij willen aan de slag”, aldus Bert Gijsberts na de lancering van de Floriade Business Club dinsdag in het Stadhuis. De oud-gedeputeerde uit Almere werkt voor het bedrijfsleven en bij de Floriade BV, als programmamanager voor de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere gepland staat.

Inmiddels hebben zich volgens Gijsberts 25 ondernemingen aan de businessclub verbonden. Zij betalen daar 2022 euro voor. ,,Tien procent van dat bedrag gaat naar de organisatie van de evenementen voor de leden en het overige bedrag geldt als bijdrage voor de organisatie van de Floriade. Het zijn zeg maar de eerste gelden uit de markt. Ik ben blij te zien dat het enthousiasme nog altijd leeft bij de ondernemers. Het heeft toch even stil gestaan, maar nu gaan we weer vooruit.”

De komst van de nieuwe club betekent overigens het einde van de Stichting Vrienden van de Floriade. Die stichting werd vrij snel na de toekenning voor de organisatie van het evenement in het leven geroepen. ,,Er is ook nog het samenwerkingsverband Platform036. Die blijven zo ver ik weet gewoon bestaan en dat juichen wij ook toe. Dat zijn namelijk bedrijven met prima ideeën. Dat omarmen we en daar gaan we ook mee om tafel.”

Bij de lancering in het stadhuis waren hoofdzakelijk leden van de Vereniging Bedrijfskring Almere(VBA) uitgenodigd. Er werd onder andere gesproken door vertegenwoordigers van de Floriade BV en de gemeente en er was een presentatie over hoe de Floriade interessant kan zijn voor het Almeerse bedrijfsleven. ,,Het gaat daarbij om de aanbestedingen van werkzaamheden voor het project. Dat kunnen kleine, maar ook grote opdrachten zijn. Als we daarbij als bedrijfsleven samenwerken zijn er kansen. Daar ben ik van overtuigd. We doen dat overigens niet alleen met de VBA. We werken met alle bedrijfskringen in Flevoland en die uit de randgemeenten van de provincie samen. Je praat dan al snel over vijfduizend bedrijven.”

Volgens Gijsberts is het niet zo dat er al afspraken zijn gemaakt. Ook niet met bijvoorbeeld ontwikkelaar Amvest of corporatie Ymere die in 2012, nog voor de toekenning, met de gemeente al intentieovereenkomsten hadden ondertekend. ,,Dat zijn zaken die we nu aan het oppakken zijn. Ook dat heeft na de intenties stilgelegen. Het is ook niet zo dat de grote bedrijven daar dan maar alles zelf mogen en kunnen gaan doen. We hebben afspraken gemaakt dat het lokale bedrijfsleven altijd een rol moet kunnen spelen.”