ALMERE – Voor toevallige passanten was het even schrikken. Alle bomen aan de Olstgracht werden dinsdag namelijk omgezaagd en afgevoerd en aan het einde van de dag stond er geen boom meer.

Het is daardoor even een kaal gezicht, maar de bedoeling is dat de Olstgracht in het centrum van Stad nieuwe bomen krijgt. Reden is dat de bomen die er stonden aan het einde van hun levensduur waren.

De bewonersvereniging laat weten dat ze op de hoogte waren van de kap