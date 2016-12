‘Nieuwe beiaardier hopelijk iemand die met gevoel kan spelen’

ALMERE – De sollicitatieprocedure voor een nieuwe stadsbeiaardier is in volle gang. Vanwege de pensionering van Frits Reynaert zoekt de gemeente Almere per 1 februari 2017 een opvolger, die naast de overgebleven beiaardier Gerda Peters de overige 15 uur per week gaat opvullen. Op dit moment gebeurt dat door verschillende gastspelers, maar omwonenden zijn daar lang niet altijd tevreden over.

Gediplomeerde beiaardiers konden tot en met 11 december digitaal reageren, waarna de sollicitatiegesprekken zijn gestart. Daaruit wordt een aantal kandidaten geselecteerd die mogen proefspelen voor een groep deskundige en niet-deskundige luisteraars. ,,Door deze aanpak bestaat wel de kans dat goede beiaardiers die niet zo’n vlotte babbel hebben worden afgewezen nog voordat ze hun spel hebben kunnen laten horen. Dat vind ik persoonlijk wel jammer”, vertelt Johan Dons, secretaris-penningmeester van de Stichting Carillons Almere. Maar hij is vooral erg blij dat de gemeente Almere op zoek is naar een nieuwe beiaardier, want dat is volgens hem in deze tijd helemaal niet zo vanzelfsprekend.

,,Het is een eervolle baan. De carillons in de Lichtboog en vooral de Goede Rede zijn prachtige instrumenten. Mensen staan er vaak niet bij stil dat de melodieën die vanuit de klokkentoren te horen zijn, op dat moment handmatig worden gespeeld.” Alleen de kwartiers-melodieën in Haven en Buiten worden door een automaat geregeld.

De functie van stadsbeiaardier houdt meer in dan alleen twee keer per week het carillon bespelen. Ook het programmeren van de carilloncomputers, het bijhouden van de Buma/Stemra-lijsten, het geven van rondleidingen en het beheer en onderhoud van de carillons en de torens behoren tot de taken.

Wie de proefbespelingen van de kandidaten straks mogen gaan beoordelen weet de heer Dons niet. ,,In elk geval geen afgevaardigden van de Stichting Carillons Almere. In onze statuten staat nadrukkelijk dat wij geen functie als werkgever hebben, dat is namelijk de gemeente Almere, en daarom zijn wij ook niet betrokken bij de sollicitatieprocedure. We hopen in elk geval dat de nieuwe beiaardier iemand wordt die niet alleen technisch goed, maar vooral ook met gevoel kan spelen.”