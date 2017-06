Nieuw onderkomen theatergroep Vis à Vis geopend

Almere – ‘De Rode Haring’, het nieuwe onderkomen van theatergezelschap Vis à Vis naast het Almeerderstrand, is woensdag officieel geopend. Zoals we van het theatergezelschap gewend zijn deden zij dat met het nodige spektakel, door een lading rode ballen over het markante rode gebouw uit te storten. Het energieneutrale gebouw bestaat uit kantoorruimtes, een restaurant en gaat ook dienst doen als overdekt podium voor wintervoorstellingen. Komende winter presenteert Vis à Vis er bijvoorbeeld een coproductie met theatergroep De Jongens uit Groningen.