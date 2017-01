Nieuw hondenbeleid mogelijk zonder hondenbelasting

ALMERE – De kans is aanwezig dat de hondenbelasting wordt afgeschaft als er nieuw hondenbeleid wordt gemaakt. De verwachting is dat er vanuit het Rijk op wordt aangedrongen en dat de gemeente daarin mee zal gaan, zo bleek donderdagavond tijdens de politieke markt waar het onderwerp hondenpoep door de PvdA en de ChristenUnie op de agenda was gezet.

Het was de tweede keer dat het onderwerp op de agenda stond. Verantwoordelijk wethouder Frits Huis gaf aan dat hij de belasting ’belachelijk’ vindt, maar dat het geld op het moment gewoon nodig is omdat het is opgenomen in de meerjaren begroting. Dat geld, 1,4 miljoen euro, gaat nu overigens naar de algemene middelen en dat zou volgens de meerdere partijen, zo bleek donderdagavond, niet zo moeten zijn. Het zou bijvoorbeeld richting de realisatie van meer hondenuitlaatplaatsen kunnen gaan of naar meer communicatie om iets aan de ergenis en problematiek van overlast van hondenpoep te doen. Meer of tijdelijke handhaving en beboeten, zoals de PVV voorstelde, heeft volgens Huis geen zin. ,,Je moet namelijk op heterdaad betrappen en dat is heel moeilijk”, aldus de wethouder.

Wel komt Huis nog voor de zomer met een vernieuwde hondenkaart. Daarop moet onder meer, beter dan op het moment wordt gedaan, aangegeven staan waar honden uitgelaten mogen worden. Daarnaast wordt de opruimplicht die er is waarschijnlijk de volgende keer specifiek en beter opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verodering, zodat er toch ook beter gehandhaafd kan worden.

In Almere betalen hondenbezitters iets meer dan 105 euro per hond aan hondebelasting. Ten opzichte van andere gemeenten is dat best hoog.

Als de nieuwe hondenkaart is opgesteld door Huis wordt er opnieuw over het onderwerp gesproken.