Nieuw gebouw en nieuw decor verrijzen bij Vis à Vis

Almere Het is een en al bedrijvigheid op het terrein van Vis à Vis naast het Almeerderstrand. Er wordt hard gewerkt aan het decor voor de nieuwe voorstelling Mare die vanaf 7 juni te zien is, er wordt druk gerepeteerd in de grote waterbak waarin de voorstelling wordt gespeeld en ook de bouw van het nieuwe onderkomen van het theatergezelschap is in volle gang.

Het grote rode gebouw, dat net als de huidige loods de ’Rode Haring’ gaat heten, is al van verre te zien. Het bestaat uit twee delen. Aan de ene kant komt het restaurant met terras waar de bezoekers straks kunnen dineren en in het andere deel komen de kantoorruimtes. „Wij kunnen niet wachten om die te betrekken. We werken nu in veel te kleine ruimtes boven de werkplaats en dat is niet bepaald ideaal”, vertelt zakelijk leider Klaartje Wierbos. In haar huidige kantoortje is het bijna tropisch warm en klinkt het geluid door van de lassers die beneden decorstukken in elkaar aan het zetten zijn. „We hebben geen klimaatcontrole en in de winter is het hier juist weer vreselijk koud. Dat wordt straks een heel stuk aangenamer.”

Enthousiast neemt Wierbos ons mee naar het nieuwe gebouw, dat van binnen nog wel helemaal leeg is. „Het gebouw staat, maar verder moet alles nog worden geïnstalleerd, aangelegd en ingericht. Maar vanaf 7 juni kunnen we de bezoekers van Mare verwelkomen in ons nieuwe restaurant”, belooft Wierbos. „Het gebouw wordt energieneutraal, onder meer dankzij vele zonnepanelen, en zal natuurlijk weer worden afgewerkt met typische Vis à Vis-elementen.”

De bouw kon worden gerealiseerd dankzij een succesvolle crowdfunding, subsidies van gemeente en provincie, bijdragen uit diverse fondsen en giften van donateurs en bedrijven. „De steun die we hebben gekregen was echt hartverwarmend”, zegt Wierbos. „We zijn heel blij dat we hier in Almere de mogelijkheid hebben gekregen om te groeien. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan en nu was het tijd om verder te professionaliseren en een nieuwe slag te maken.”

Wintervoorstellingen

Met het nieuwe onderkomen kan Vis à Vis haar bezoekers voortaan een warm welkom bieden en ook in de winter voorstellingen gaan programmeren. „Voor komende winter gaan we bijvoorbeeld een coproductie maken met theatergroep De Jongens uit Groningen. Zij maken heel fysiek, beeldend en bijna slapstickachtig theater. Het belooft een bijzondere all-inclusive ervaring te worden voor het publiek”, vertelt Wierbos. „Overigens gaat ongeveer de helft van de huidige Rode Haring ’t Anker heten en daar kunnen we straks ook groepen ontvangen.”

Mare

Maar eerst is het tijd voor de buitenvoorstelling Mare die in juni, juli en september wordt gespeeld op het terrein van Vis à Vis. De voorstelling is geïnspireerd op de eerdere voorstelling Drift uit 1996. De in oktober overleden artistiek leider van het theatergezelschap, Arjen Anker, speelde daarin destijds zelf mee. „Toen hij het afgelopen najaar steeds zieker werd, besloten we met elkaar dat het wellicht niet haalbaar was om een geheel nieuwe voorstelling te maken. We waren wel al van plan om een waterspektakel te maken en daarom besloten we Drift verder te bewerken tot een nieuwe voorstelling. Het is heel fijn dat Arjen deze nieuwe voorstelling zelf nog heeft kunnen schrijven. Hij heeft overigens ook nog het hele plan voor de komende vier jaar voor Vis à Vis gemaakt. Ondanks het verdriet dat er natuurlijk is, zien we het werken aan deze voorstelling ook als een soort ode aan Arjen en dat is heel mooi.”

Mare belooft weer een groot spektakel te worden, met een decor vol verrassingen en speciale effecten. In deze voorstelling is de hele wereld onder water komen te staan door toedoen van de mens. De acteurs zijn in wetsuits druk aan het repeteren in de grote waterbak, die gevuld is met maar liefst een miljoen liter water. Ze nemen plaats in een bootje en terwijl regisseur Tom Ryser de nodige aanwijzingen roept, klinken er harde geweersalvo’s uit de geluidboxen. Backstage steken een camper en het dak van een woonhuis boven het water uit. De drenkelingen proberen koste wat kost hun hachje te redden en hun eigen belangen voorop te stellen.

„De kaartverkoop voor Mare gaat erg goed”, vertelt Wierbos. „We hebben nu al zo’n 17.000 kaarten verkocht en de maand juni is zelfs al uitverkocht, op de Midzomernacht Special na. Voor deze speciale avond en voor de maanden juli en september zijn nog kaarten verkrijgbaar.”

Meer informatie en kaartverkoop: www.visavis.nl.