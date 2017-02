Niet meer kamperen voor een kavel

ALMERE – Het is inmiddels een bekend beeld geworden: Almeerders die dagen, soms weken, lang kamperen om een zelfbouwkavel te bemachtiggen. Dit is echter verleden tijd. De gemeente Almere heeft besloten de kavels voortaan te verloten.

„Het beeld dat dagenlang wachten voor een kavel noodzakelijk zou zijn om zelf je droomhuis te bouwen, resulteerde tot steeds eerdere rijvorming en een toenemend aantal klachten over de verkoopprocedure. De procedure zou oneerlijk en ondoenlijk zijn”, zo meldt de gemeente in een persbericht. „ Dergelijke rijvorming is ook niet wat wij met de verkoopprocedure hebben beoogd. Wij willen juist iedereen een kans bieden om zelf een huis te kunnen bouwen. De nieuwe verkoopprocedure sluit hier goed op aan.”

Voortaan kunnen belangstellenden een lotingformulier invullen. Vervolgens wordt er geloot om het kiesnummer. Het formulier het eerste uit de tombola wordt getrokken, mag als eerste een kavel kiezen. Bij de verkoop van de kavels in De Laren op 9 maart wordt de loting voor het eerst toegepast.

De nieuwe procedure is laagdrempelig en biedt iedereen die graag zelf wil bouwen, een eerlijke kans, aldus de gemeente. „Overigens hebben kavelkopers die dagen in de rij hebben gestaan voor hun droomkavel, aangegeven terug te kijken op gezellige tijd met veel saamhorigheid.”