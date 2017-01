Negenjarig jongetje uit Almere verzint bekogeling met vuurwerk

ALMERE – Het negenjarige jongetje uit Almere heeft het verhaal dat hij met vuurwerk zou zijn bekogeld verzonnen. Dat meldt de politie donderdag.

Het jongetje raakte maandag gewond door vuurwerk. Dit zou zijn gebeurd zijn nadat een groep jongens vuurwerk naar hem en een vriendje had gegooid. Inmiddels blijkt uit onderzoek van de politie dat de vriendjes zelf met vuurwerk hadden gespeeld.

De twee jongens hadden zogenoemde cobra’s op straat gevonden. Zij hadden het kruid er uit gehaald en aangestoken. Hierdoor ontstond een steekvlam waarbij de jongen brandwonden opliep.

De twee vrienden waren zo geschrokken van wat er gebeurd was, dat ze het verhaal van de groep jongens verzonnen hadden. Met de jongens en de ouders is er inmiddels een gesprek geweest over wat er is voorgevallen.

De ouders van het jongetje hebben op facebook laten weten onaangenaam verrast en in grote verlegenheid te zijn gebracht door de uitkomsten van het onderzoek. Temeer omdat zij er vanuit gingen een open en op vertrouwen gebaseerde relatie met hun zoon te hebben. Hun dankbaarheid voor de adequate politie-inzet en de hartverwarmende reacties is desondanks groot, zo melden zij.