Negenjarig jongetje bekogeld met vuurwerk in Almere

ALMERE – Een negenjarig jongetje uit Almere heeft brandwonden opgelopen toen een groep jongens vuurwerk naar hem gooiden.

Het jongetje was samen met een vriendje aan het spelen in een speeltuintje aan de Jan van Goyenstraat. Een groepje jongemannen was met vuurwerk aan het gooien en gooide een stuk vuurwerk naar de vriendjes toe en renden weg. De twee jongens probeerden rende weg, maar een stuk vuurwerk ontplofte bij het slachtoffer in de buurt. De Almeerder en zijn vriendje renden naar huis waar bleek dat de 9-jarige brandwonden heeft aan zijn arm en gezicht. Hiervoor werd hij in een ziekenhuis behandeld.

De vier jongemannen zouden rond de achttien jaar zijn waarvan twee met een lichtgetinte huidskleur en twee met een blanke huidskleur. Degene die het stuk vuurwerk gooide, heeft een blanke huidskleur, blond haar en droeg een donkerblauw vest.