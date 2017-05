Negende Almeerdaagse in volle gang

ALMERE – Hoewel onze fotograaf er woensdagochtend al vroeg bij was, was het merendeel van de wandelaars al weg. Zij vrezen dat het vanmiddag wellicht te warm is en dus vertrokken zij al voor 8.00 uur voor de negende editie van de Almeerdaagse.

Meneer Hens (zie foto) maakt zich geen zorgen over eventuele warmte en verscheen vanochtend goed uitgerust aan de start. ,,Ik ben er tot nog toe ieder jaar bijgeweest, dus nu ook weer.” Waar veel wandelaars vele voorzorgsmaatregelen treffen en gewapend met rugtassen, eten, drinken en blarenpleisters aan de start verschijnen, maakt meneer Hens zich niet druk. ,,Nee, ik heb eigenlijk niets nodig hoor. Het komt goed.”

Dit jaar doen duizend wandelaars mee aan het zesdaags wandelevenement door Almere Buiten, Poort en Stad. Deelnemers bepalen zelf hun afstand, uiteenlopend van 5 tot 50 kilometer, en hoeveel dagen zij meewandelen.

De Almeerdaagse is dinsdag van start gegaan in Buiten, waar woensdag opnieuw verzameld werd. Donderdag en vrijdag staat Poort op het programma en in het weekend wordt er door Stad gewandeld. Kijk voor meer informatie over routes en starttijden op de website van het wandelevenement.