Negen weekenden lang verkeershinder door versnelde werkzaamheden Muiderberg

ALMERE – Weggebruikers kunnen de komende maanden veel hinder verwachten op de A6, A1 en A9. Door versnelde werkzaamheden zullen de knooppunten Muiderberg en Diemen al voor de zomer klaar zijn, in plaats van voor de Kerst. Hierdoor zal de doorstroming op de A1 en A6 sneller verbeteren, maar voor het zover is zorgen de werkzaamheden vanaf komend weekend voor flink wat overlast, met name in de weekenden. Zo wordt de A1 op enkele momenten gedeeltelijk of zelfs helemaal afgesloten.

In de bouwkeet bij Muiderberg gaf Rijkswaterstaat de pers dinsdagochtend een overzicht van alle geplande werkzaamheden. ,,De ombouw van het knooppunt Muiderberg wordt versneld van november 2017 naar juni 2017. Dit betekent dat de hinder kort en hevig wordt. Er volgen negen weekenden met hinder in de periode van maart tot en met juni”, vertelt verkeersmanager Niels van den Brink van Rijkswaterstraat. ,,We houden daarbij wel zo veel mogelijk rekening met andere werkzaamheden en evenementen in deze periode en we zullen ook zoveel mogelijk werkzaamheden gaan combineren.”

Nieuwe situatie

Het knooppunt moet onder meer worden aangepakt omdat de verbrede wegen langere verbindingsbogen nodig hebben. Ook moeten het oude viaduct en de stuenpilaren van de spoorbrug worden gesloopt. Een van de meest ingrijpende wijzigingen waar weggebruikers straks mee worden geconfronteerd is het omgooien van de rijrichting op de A1 vanuit Amsterdam richting Almere en Amersfoort. ,,In het weekend van 28 april-1 mei is de A1 volledig dicht tussen knooppunt Diemen en Muiderberg om de rijrichting te kunnen omdraaien. Vanaf 1 mei moeten weggebruikers vanuit Amsterdam richting Almere links voorsorteren om de A6 op te gaan, in plaats van rechts, zoals nu het geval is. Weggebruikers richting Amersfoort moeten vanaf dat moment dus rechts voorsorteren in plaats van links. Deze nieuwe situatie zal flink wennen worden voor automobilisten”, voorspelt Van den Brink.

Als het verkeer vanaf het vernieuwde knooppunt Muiderberg richting de A6 beter doorstroomt, zal ook de A6 vanaf Almere Haven moeten worden aangepakt nog voordat de wegverbreding daar gereed is. ,,Je kunt niet in één keer teruggaan van vier naar twee rijstroken, dat is wachten op files. Je moet eerst de bottleneck Almere ruimer maken, voordat je de kraan bij Muiderberg open zet. Daarom komt er in mei een extra rijstrook tussen de Havendreef en de Veluwedreef.”

Klik hier voor een overzicht van alle hinder en afsluitingen.