Nationaal Tennis Centrum naar Amstelveen

AMSTELVEEN – Het Nationaal Tennis Centrum (NTC) verhuist op 1 september 2019 definitief van Almere naar Amstelveen.

De tennisbond was al sinds juni 2016 in overleg met de gemeente en aannemers om te kijken of de plannen uitgevoerd konden worden.

Er is nu overeenstemming bereikt om het NTC te realiseren op het terrein van Sportpark De Kegel. Het bondsbureau in Amersfoort verhuist ook naar Amstelveen.

,,Het NTC is van wezenlijk belang voor de toekomst van het tennis in Nederland en de KNLTB; één centrale locatie met alle faciliteiten die onze talenten nodig hebben om weer aansluiting te vinden met de wereldtop. Het NTC is ook een belangrijke impuls om onze doelstellingen op het gebied van top- en breedtesport te realiseren. We vertegenwoordigen zo’n 1700 tennisverenigingen in Nederland en daarmee zo’n 600.000 tennissers. Op deze manier wordt één plek gecreëerd waar toptennis en breedtetennis samenkomen”, aldus directeur Erik Poel.