NAP bord bij stadhuis onthuld

ALMERE – Olof Nieuwenburg heeft vandaag het resultaat gezien van de door hem ingediende motie voor het plaatsen van borden in Almere om het Normaal Amsterdams Peil (NAP) aan te geven. Donderdag is een NAP-bord bij het stadhuis onthuld.

Samen met wethouder Frits Huis heeft Nieuwenburg donderdag het bordje bij de ingang van het stadhuis onthuld. De Almeerder heeft in 2015 een motie ingediend tijdens de motiemarkt voor het plaatsen van borden om het NAP aan te geven. De bedoeling is om de ligging van land ten opzichte van het zeeniveau beter zichtbaar te maken.

De motie is overgenomen door de gemeenteraad en wordt nu uitgevoerd door de gemeente Almere, in samenwerking met Almere City Marketing en de winkeliersverenigingen. In elk stadsdeel komt een bordje te hangen.