Motie van wantrouwen van PVV haalt het niet

ALMERE – De motie van afkeuring tegen het hele college van burgemeester en wethouders die de PVV donderdagavond heeft ingediend heeft geen meerderheid gehaald. Alleen de PVV, SP en AP/OPA stemden voor.

De PVV diende de motie in omdat zij geen vertrouwen meer hebben in de manier waarop het college het Floriadedossier behandeld. De belangrijkste reden voor de PVV om de motie in te dienen is dat het college om meer geld heeft gevraagd.

Het college liet bij monde van wethouder René Peeters weten dat de organisatie echter op koers ligt en dat er gesprekken gaande zijn met marktpartijen die in het evenement en de woonwijk zouden willen investeren.