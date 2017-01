Motie van treurnis voor fouten proces onteigening Camping Waterhout

ALMERE – Wethouder Tjeerd Herrema krijgt een motie van treurnis aan zijn broek vanwege de manier waarop zijn ambtenaren, externe adviseurs en hij met het onteigeningsproces rond een deel van Camping Waterhout zijn omgegaan. In dat proces zijn enorme fouten gemaakt waardoor het proces flinke vertraging heeft opgelopen en het risico op miljoenen euro’s aan extra kosten kan opleveren.

Donderdagavond kondigde Marcel Benard van de ChristenUnie de motie aan die waarschijnlijk volgende week in stemming wordt gebracht. ,,We hebben de fouten die zijn gemaakt eerder gezien bij grote projecten. Ik vind het te makkelijk om hier uitspraken te doen over ambtenaren die zich niet kunnen verdedigen. Dit gaat om de politiek bestuurlijke lijn, dan gaat het om de wethouder en daar gaat deze motie over”, aldus Benard.

Het is niet waarschijnlijk dat de motie wordt aangenomen. Zo liet Leefbaar Almere onder meer weten dat ze het een ’bucklermotie’ vinden, gaf D66 aan het vooral ’knullig’ te vinden, maar AP/Opa en de PVV konden zich daarentegen wel vinden in de strekking en misschien komt de PVV nog wel met een eigen motie. PVV-Fractievoorzitter Toon van Dijk gaf daar in ieder geval een voorzet op door te zeggen dat het stoppen van de Floriade voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar een speerpunt wordt.

Er werd donderdagavond overigens voor de eerste keer in het openbaar gesproken over het onteigeningsproces. Eerder gebeurde dat achter gesloten deuren, maar nu er over aansprakelijkheid wordt gesproken met de externe adviseurs kan het in het openbaar. Grootste fout, al was dat al lange tijd bekend, is wel dat er geen voortoets is gedaan ter controle. Nu kwamen fouten pas later aan het licht waardoor er vertraging is opgelopen. Herrema gaf aan dat hij verwachte dat die toets gewoon gehouden zou worden en dat hij er ook vanuit mag gaan dat ambtenaren de procedures gewoon volgen. Volgens onder meer de ChristenUnie had hij daar dus echter scherper op moeten zijn en handelen.

Stoplicht

De fouten die waren gemaakt waren daarmee al lang niet meer onderwerp van gesprek. Het onteigenen is nodig voor de verbreding van de snelweg A6, en dat gebeurt op die plek onder meer om de Floriade toegankelijk te maken. En om die wereldtuinbouwtentoonstelling daar gaat het draait allemaal om. Dat proces verloopt gewoon nog niet zoals een groot deel van de gemeenteraad uiteindelijk zou willen. Volgende week staat de eerste stoplichtrapportage van Herrema op de agenda.