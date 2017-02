Motie van treurnis richting Herrema redt het niet

ALMERE – De motie van treurnis over de gang van zaken rond de onteigeningsprocedure voor een deel van Camping Waterhout richting wethouder Tjeerd Herrema heeft het donderdagavond niet gered. De motie die door ChristenUnie, GroenLinks, AP/Opa en de SP werd ingediend kreeg alleen steun van de PVV en dat was niet genoeg voor een meerderheid.

ChristenUnie kondigde de motie eind december al aan, trok die toen terug omdat het feitenrelaas rond de fouten, de procedure moest daarom na drie keer nog een over, nog verder behandeld werd. Dat gebeurde in eerste instantie in het geheim, maar nadat er duidelijkheid was over de aansprakelijkheid werd het relaas alsnog in de openbaarheid besproken. ,,We willen met deze motie een signaal geven dat het beter moet en de wethouder is daar politiek voor verantwoordelijk. We hebben bij andere dossiers gezien, bijvoorbeeld bij het Rekenkamerrapport rond de ICT-problemen, dat de organisatie fouten heeft gemaakt en dat betreuren we”, zo gaf Roelie Bosch van de ChristenUnie namens de indieners aan.

,,We hebben dit in eerste instantie klungelig genoemd en dat vinden we het nog steeds, maar deze motie is echt mosterd na de maaltijd en daarom steunen we die niet”, zo zei Jan Lems van D66 bij de stemming. ,,Het leidt tot niets en we doen hier niemand een plezier mee. Wij denken dat het beter is om iets aan de organisatie te doen en komen daar dan ook binnenkort met een voorstel voor”, gaf Marco de Kat van Leefbaar Almere aan als reden om tegen te stemmen.

De onteigeningsprocedure loopt overigens op het moment en Herrema heeft twee specialisten van buiten het ambtelijk apparaat aangetrokken om de procedure nu foutloos te laten verlopen. Fouten die eerder werden gemaakt hadden te maken met verkeerd ingevulde kavelnummers en foute aanschrijvingen richting de campingeigenaren.

