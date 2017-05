’Moord Veluwemeer vanwege geld’

ALMERE – De vrouw die vorige week zondag dood is gevonden in het Veluwemeer is de 43-jarige Esther Paul uit Almere. Dat meldt de Telegraaf.

De Almeerse is volgens de krant voor haar dood diverse keren gewaarschuwd , omdat ze verantwoordelijk zou zijn gesteld voor het verdwijnen van een fors geldbedrag. Enkele tonnen aan euro’s, verdiend met hennepteelt, zouden in haar huis gelegen hebben.

Paul was recent verdachte in twee grote hennepzaken en had een relatie met Frank G., een zware drugscrimineel die nu vastzit. Ook hij was verdachte in deze zaken.

In de woning van Paul was een aanzienlijk bedrag verstopt. Begin dit jaar kwam een man bij Paul om in opdracht van een crimineel het geld op te halen. „Het geld was weg. Esther is meermalen gewaarschuwd, maar het geld kwam niet boven tafel”, aldus een directe kennis van de vermoorde vrouw.

Een voorbijganger zag vorige week zondagmorgen het lichaam van een vrouw drijven in het water van het Veluwemeer bij Dronten. Ze bleek door geweld om het leven te zijn gebracht. Hoewel de politie Midden-Nederland donderdag nog zei dat de identiteit van de vrouw niet bekend was, zou de recherche maandag al hebben geweten dat het om Esther Paul ging. Onder meer omdat Esther op een intieme plek een tattoo draagt van haar ex Frank. Er staat: ’property of Frank G.’.

Frank G. is een bekende crimineel. De staat wil 4,7 miljoen euro van hem hebben voor het runnen van wietkwekerijen. G. was betrokken bij de oprichting van de motorclub No Surrender, maar wilde nooit echt lid worden.

G. had tot september een relatie met Esther Paul. Toen de crimineel eind vorig jaar in een opener regime kwam in de gevangenis waar hij een straf uitzat voor het omvangrijke wietonderzoek Colorado, begon hij volgens justitie tijdens zijn verlof weer met handel in wiet. Hij werd daarop opnieuw opgepakt.

„Het vermoeden is ontstaan dat Esther het geld mogelijk samen met een ander heeft weggesluisd. De vraag is of ze hier echt iets van wist”, aldus de kennis.

De politie wil om onderzoeksredenen verder nergens op reageren.