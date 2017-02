Montessorischool Cascade sluit roerige periode af

ALMERE – Het was niet de start die Montessorischool Cascade voor ogen had, maar na een lastige periode heeft de basisschool uit Poort de weg omhoog gevonden. ,,We hebben onze portie tegenslagen nu wel gehad. Het is aan ons hoe we daarmee omgaan”, aldus interim-directrice Liny Demandt.

De school werd in schooljaar 2007/2008 opgericht, maar kreeg tegenslag na tegenslag. Eerst de bouwcrisis die de ingecalculeerde groei van het aantal leerlingen stagneerde en vervolgens het kwijtraken van het zogenaamde brin-nummer omdat de school niet een door de gemeente verplichte groei van 278 leerlingen binnen vijf jaar tijd haalde. ,,Dat was onze vergunning om school te mogen zijn. We werden toen gekoppeld aan een school in Lelystad, konden dus wel blijven bestaan, maar hadden geen recht meer op een eigen gebouw. We werden noodgedwongen verhuisd en dat zorgde voor onrust bij ouders.”

Een leraar die in 2011, overigens geheel buiten de school om, in aanraking kwam met justitie, droeg ook niet bij aan de gewenste rust. ,,Ook al had dat niks met de school te maken, bleef dat ons toch achtervolgen.” In de daaropvolgende jaren volgden verschillende directiewisselingen.

Veerkracht

Begin dit jaar opnieuw een uitdaging, maar toen toonde de school volgens Demandt haar veerkracht. In het pand van de school, waar ook basisschool De Kleine Wereld gebruik van maakt, werden drie lokalen verhuurd aan Baken Poort. ,,Dat zorgde vanzelfsprekend voor onrust onder ouders. We hebben meteen een ouderavond georganiseerd en gesprekken met het Baken gevoerd. Nu blijkt de samenwerking een hele goede. De komst van middelbare scholieren zie ik zelfs als een verrijking van ons onderwijs. En de ouders van onze leerlingen zien dat ook zo.”

Op dit moment heeft de school 100 leerlingen, verdeeld over vijf klassen. ,,Binnen drie, vier jaar willen we flink groeien zodat we ons brin-nummer weer terugkrijgen. Daar werken we hard voor. Met name door de versterking van de onderwijskwaliteit en het montessoriconcept. Daarnaast is onze zichtbaarheid vergroot en hebben we nu een goed, stabiel team van elf medewerkers. Dit team heeft de veerkracht om vooruit te kunnen, ook als er iemand vertrekt. Daarnaast hebben we vier mensen in opleiding en krijgt de rest nascholing. Ons hele team is dus ‘montessori onderlegd’.

Ambassadeurs

Op 8 maart houdt de school, tussen 9 en 12 uur, open dag. ,,We hopen echt dat mensen een kijkje komen nemen. Als ze eenmaal binnen zijn, raken ze vanzelf enthousiast. Kijk maar naar de ouders van onze huidige leerlingen. Dat zijn onze beste ambassadeurs. We zijn op zoek naar ouders die met ons mee willen denken. Richting willen geven aan onze toekomst”, besluit Demandt.