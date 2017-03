Monsterscore voor handbalsters Havas

ALMERE – ,,Heb jij dit wel eens gezien?” Even stilte na de vraag van een willekeurige supporter. ,,Nee, volgens mij niet”, was even later het antwoord van de supporter die naast hem stond. ,,Ik heb dit ook nog nooit meegemaakt”, zei weer een ander. De uitslag die zaterdagavond op het scorebord stond bij de handbalwedstrijd tussen Havas en Groessen was dan ook een uiterst opvallende: het werd maar liefst 30-4 in het voordeel voor de Almeerse dames.

Zelfs de coach, Saskia van den Brink, noemde een dergelijke uitslag uniek. ,,Dit is natuurlijk niet normaal. We hebben dit seizoen wel vaker grote uitslagen neergezet, maar dit is ongekend.” Bij rust stonden de Almeerse dames al met 16-3 voor en even leek het erop dat hun tegenstandsters in de tweede helft niet zouden scoren. Pas 20 seconden voor het eindsignaal, bij een stand van op dat moment 30-3, viel toch nog de vierde treffer voor Groessen. ,,Dat is jammer”, voegde Van den Brink er met een lach op haar gezicht nog aan toe. ,,Want in een helft helemaal niet scoren, heb ik echt nog nooit meegemaakt.”

Los van het feit dat Havas zaterdagavond dus kinderlijk eenvoudig won, gaat het uitstekend met de handbalsters. De ploeg van Van den Brink staat na achttien wedstrijden eerste in de Hoofdklasse B. Met nog vier wedstrijden te gaan hebben de Almeerders dus alles in eigen hand om kampioen te worden. De laatste wedstrijd van het seizoen wordt tegen de huidige nummer twee, MIC, gespeeld. ,,Het zou zomaar op die wedstrijd aan kunnen komen”, kijkt Van den Brink alvast vooruit. ,,Iedereen weet dat we kampioen willen en kunnen worden. Toch leg ik die druk er bij de groep niet op. We hebben vier wedstrijden te gaan en elke wedstrijd is er eentje.”

Overigens baalt Van den Brink wel een beetje van de competitieopzet. Als de ploeg kampioen wordt, is er namelijk geen rechtstreekse promotie naar de tweede divisie. Er volgt dan een poule met vier andere kampioenen uit de Hoofdklasse. Op één dag spelen alle vijf ploegen dan een keer tegen elkaar en vervolgens zullen alleen de bovenste vier ploegen promoveren. Eén ploeg blijft dus in de Hoofdklasse. ,,Onbegrijpelijk. Ik vind dat als je kampioen wordt, je ook moet promoveren. Je zou maar net je dag niet hebben als je het tegen die vier ploegen moet opnemen. Dat vind ik echt waardeloos.”