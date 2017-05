Mogelijk schoten gelost in omgeving Wittewerf

ALMERE – In de omgeving van de Wittewerf in Almere zouden schoten zijn gelost. De politie is aanwezig voor onderzoek en heeft een verdachte aangehouden op de Goedewerf.

ALMERE – In de omgeving van de Wittewerf in Almere zouden schoten zijn gelost. De politie is aanwezig voor onderzoek en heeft een verdachte aangehouden op de Goedewerf. Ook heeft de politie een verdachte op het oog op het Beeldhouwerpad. Die heeft zich verschanst in een woning. Het is nog niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politiehelikopter vliegt rond in het kader van het onderzoek.