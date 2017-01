Mogelijk explosief in pand ALLSAFE

ALMERE – Een groot gebied rond opslagpand ALLSAFE aan de Omroepweg in Almere is maandag afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie moet een voorwerp controleren in het pand. Dat meldt Omroep Flevoland. De omroep schrijft dat de Koninklijke Marechaussee onderzoek doet en dat omstanders op grote afstand worden gehouden.