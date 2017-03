’Moeilijk voor vrouwen om helemaal mee te doen’

ALMERE – Er wordt in Nederland, ook in Almere, nog te weinig gedaan aan de positie van vrouwen. Dat vindt wethouder Froukje de Jonge, die hier op Internationale Vrouwendag extra aandacht voor vraagt.

,,In principe hebben vrouwen in Nederland gelijke rechten en mogelijkheden en zo hoort het ook”, zegt De Jonge. ,,Toch zie je in de praktijk mechanismes die het voor vrouwen moeilijker maken om helemaal mee te doen. Zo is het aantal vrouwen in topposities in alle sectoren van bedrijfsleven tot aan wetenschap bedroevend laag.”

Aandachtspunten

De Jonge beheert sinds mei 2014 de portefeuille Participatie, Werk en Inkomen (transities Participatiewet). Als er dus iemand is die wat aan het probleem kan doen is zij het. De wethouder laat weten dat een aantal zaken zeker haar aandacht hebben, waaronder dus vrouwen in topposities. ,,Een andere wens die ik heb is dat we er in slagen om meer te betekenen voor alleenstaande moeders. We zien dat die oververtegenwoordigd zijn waar het gaat om mensen die leven op of onder de armoede grens en hun aantal in de bijstand neemt toe. Vanuit de overheid gaan we de gelden voor zorg- en opvoedondersteuning, voor armoedebestrijding en begeleiding naar werk voor alleenstaande moeders meer samenhangend inzetten. Letterlijk voor een steuntje in de rug en als hulp bij het vinden van werk.”

Verder is de strijd tegen huiselijk geweld en kindermishandeling prioriteit voor De Jonge. ,,Daar zijn we voortdurend mee bezig. Volgende week ga ik samen met burgemeester Franc Weerwind en deskundigen naar Tilburg om te kijken bij het Family Safety Center.”

Vrouwendag

Het programma van de wethouder bestaat vandaag uit allerlei activiteiten die plaatsvinden in het kader van Internationale Vrouwendag. De dag begon in Amsterdam, waar Koningin Máxima het startsein gaf voor zelfredzaamheidstrainingen van stichting Single SuperMom. Deze organisatie voor alleenstaande moeders zit ook in Almere. Vervolgens sluit De Jonge zich aan bij de vrouwen van het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen, die vandaag bij PrO Almere met leerlingen allerlei activiteiten ondernemen. Als afsluiter staat de bijeenkomt van Vereniging Bedrijfskring Almere, die ook in het teken staat van vrouwendag, op het programma.

Maar is een Internationale Vrouwendag nou echt nog nodig in deze tijden? De Jonge is hierover duidelijk: ,,Dit is helaas nog steeds heel hard nodig. Ik blijf verbijsterd over hoe weinig aandacht er voor is dat er landen zijn waar vrouwen nauwelijks rechten hebben. Als vrouwen wereldwijd hiertegen meer op zouden staan zou het er al anders uitzien. Ik vind het dus juist ook aan vrouwen in landen waar het beter is om zich hiertegen uit te spreken. Dat moet overal en dus ook in Almere”.