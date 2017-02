Modderrun op de Kemphaan

ALMERE – Stadslandgoed de Kemphaan is de laatste week van juni en het eerste weekend van juli decor voor de eerste Modderrun Almere. In de bossen rondom de Kemphaan worden drie parcours uitgezet met obstakels.

Sinds 2014 organiseert Stad & Natuur de jaarlijkse Modderdag. Onderdeel hiervan was de obstaclerun voor kinderen. Na de editie van 2016 kwamen er veel vragen binnen of er ook voor volwassenen een ’uitdagende’ modderrun kon komen.

Omdat het aanleggen van het parcours tijdrovend en kostbaar is, heeft de organisatie besloten het een week te laten staan. ,,Van maandag 26 juni tot en met vrijdag 30 juni nodigen wij het basis- en voortgezet onderwijs uit Almere uit om te komen buitenspelen in de modder. Donderdag en vrijdag in de middag en avond kunnen Almeerse bedrijven zichzelf en hun medewerkers uitdagen. Zaterdag 1 juli vindt dan de sportieve run plaats en zondag 2 juli is de gezins-dag zoals die de afgelopen jaren ook is georganiseerd voor de kinderen”, vertelt Margrietha Rengers van Stad & Natuur.

Er zijn parcours van 2 kilometer voor kinderen en 5,5 of 8,3 kilometer voor volwassenen. Deelname aan de run voor volwassenen op zaterdag 1 juli bedraagt 20 euro en aan de familierun op zondag 5 euro. Voor de andere dagen zijn er diverse arrangementen met aparte prijzen.

Kijk hier voor meer informatie en inschrijven.