Modderrun Almere in trek

ALMERE – De gezinsdag van de Modderrun Almere, die volgend weekend plaats vindt op Stadslandgoed de Kemphaan, is helemaal uitverkocht. Alle 1150 kaarten voor deze laatste dag van de obstaclerun zijn uitverkocht. Dat meldt de organisatie in een persbericht.

Vrijdag 30 juni, zaterdag 1 en zondag 2 juli loopt een parcours van 8,3 kilometer dwars door de bossen en over het terrein van de Kemphaan. Op het parcours moeten de deelnemers 18 obstakels bedwingen.

„Te denken valt hoge muren om overheen te klimmen, modderbakken om doorheen te kruipen en sloten om doorheen te waden. We gaan ze natuurlijk nog niet allemaal verklappen. Men mag het dit weekend allemaal zelf gaan ondervinden”, aldus Ed Bergman, de ontwerper en bouwer van de hindernissen.

Op vrijdag wordt afgetrapt met een bedrijvenrun, de deelnemende bedrijventeams lopen de run en genieten aansluitend van een BBQ op het terrein.

Op zaterdag gaan 500 volwassenen het parcours op. „Deelnemers komen uit het hele land. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar aan de deur, dus wie het aandurft moet er op tijd bij zijn”, zegt organisator Dennis Berk.

Op zondag is het terrein voor jonge kinderen met hun ouders op de gezinnen- of familiedag. ,,Speciaal voor deze doelgroep zijn er twee kortere parcours aangelegd van 2,5 en 5,5 km. De zondag is al volledig uitverkocht met 1150 verkochte kaartjes.”