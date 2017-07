’Modderrun Almere groot succes’

ALMERE – Het is een modderig weekend geweest op Stadslandgoed De Kemphaan. Niet alleen vanwege de regen, maar het was ook het decor van de eerste Modderrun Almere.

Vooral de derde en laatste dag was een succes. Deze gezins- of familiedag was helemaal uitverkocht. Meer dan 1150 mensen verschenen zondag aan de start. ,,De gezinnen konden een parcours van 2,3 of 5,7 kilometer lopen met leuke en uitdagende hindernissen. Vies werden ze zeker, want de regen had ons flink geholpen”, aldus de organisatie.

Sinds 2014 organiseert Stad en Natuur de Modderdag op De Kemphaan. Dit jaar werd gekozen voor een groter evenement over drie dagen. Vrijdag was de aftrap van de Modderrun voor bedrijven. Zaterdag was voor volwassenen een parcours uitgezet van 8,3 kilometer door de bossen met daarop 22 loodzware hindernissen en zondag werd het evenement dus afgesloten met de familiedag.

De organisatie kijkt tevreden terug op de eerste Modderrun Almere. ,,De reacties van de deelnemers zijn in één zin samen te vatten: ’Volgend jaar weer!’.”