Miss Zoey Ivory maakt zich op voor Dance, Dance, Dance

ALMERE – Bij een ’Miss’ hebben veel mensen een beeld van een mooie blondine met een verdrietig verhaal als reden dat zij de wereld wil veranderen. De huidige Miss Nederland, Zoey Ivory van der Koelen, heeft dit stereotype echter veranderd. De Almeerse brunette straalt één en al positiviteit uit, ging viral om haar Beyonce-dansje bij de Miss Universe-verkiezing en is zonder twijfel prachtig, maar heeft zeker ook een stoere edgy kant. Zo liet zij onlangs een vijfde tattoo zetten.

„Ik voldoe niet aan het beeld van het perfecte, brave poppetje, maar ik ben wel altijd mezelf. Ik ben blij dat het beeld van hoe een miss zou moeten zijn nu toch wel wat veranderd is.” Dat de titel Miss Nederland veel deuren heeft geopend is iets wat de 23-jarige Almeerse niet voor lief neemt. „Door Miss Nederland krijg ik heel veel mooie kansen en dat is geweldig, maar ik werk er ook heel hard voor.”

Heftig

Dat harde werken komt op dit moment zeker van pas. Zoey maakt dit najaar namelijk haar opwachting in het derde seizoen van Dance, Dance, Dance. „We zijn zo’n twee maanden geleden begonnen en ik moet eerlijk zeggen, het is echt behoorlijk heftig. De eerste dag bijvoorbeeld, moesten we gelijk acht uur trainen. Dat is inmiddels een beetje teruggeschroefd, maar we trainen toch zeker een paar uur per dag. Toch blijft het heftig hoor.”

Dat alles wordt gefilmd maakt het niet makkelijker. „Soms zie je het allemaal even niet meer zitten, ben je zo moe en gefrustreerd dat je in huilen uitbarst en dan zit er een camera op je lip. Dat is niet altijd even leuk, maar de reactie is ieder geval wel puur. Er is niets aan gespeeld.” Door al dan harde trainen kampt Zoey met de nodige blessures. „Ik merk het wel aan m’n lijf ja, ik heb al verschillende blessures gehad.”

Beyoncé

Voor het programma dansen de bekende koppels beroemde videoclips na. Hiermee zamelen zij geld in voor een goed doel naar keuze. „Ik heb gekozen voor de Hartstichting, omdat mijn oma hartpatiënt is.” Vooraf hebben de kandidaten een lijstje ingeleverd met nummers van artiesten waarvan zij graag de choreografie zouden willen dansen. Het lijstje van Zoey Ivoy was duidelijk: alles van Beyoncé. „Dat is echt mijn grote droom, een nummer van Beyonce dansen in de show.”

Zoey heeft een dansachtergrond, ze volgde een aantal jaar een dansopleiding bij de dansacademie, maar heeft daarmee niet perse een streepje voor op de andere kandidaten, zo zegt zij. „Dat is alweer zo lang geleden, dat ik heel veel alweer kwijt ben hoor. En fysiek heb ik al helemaal geen streepje voor, het valt me echt behoorlijk tegen. Het is misschien wel zo dat ik een choreografie iets makkelijker kan onthouden. Dat zijn dingen die ik wel geleerd heb.”

Verplichtingen

De Almeerse danst samen met haar goede vriend Marnix Lenselink. „Toen ik gevraagd werd voor Dance, Dance, Dance wist ik gelijk dat ik met Marnix wilde dansen. Ik ken hem al zo lang, van school, en wij hebben aan één blik genoeg. Voor hem is het echter nog wat zwaarder dan voor mij, want hij speelt ondertussen ook in de musical The Lion King. Naast alle trainingen heeft hij nog negen shows in de week, dus hij heeft het echt heel zwaar.”

Toch heeft Zoey zelf ook nog de nodige verplichtingen naast het dansprogramma. „Ik heb nog gewoon Miss-werk te doen, zoals events en foto-shoots”, vertelt zij. „Zo is onlangs nog een grote droom van mij uitgekomen, ik heb een fotoshoot gedaan voor Vogue. Dat is zo’n beetje het hoogst haalbare als model. Het is weliswaar niet de cover, maar toch vond ik het geweldig om te mogen doen.” Verder is de Almeerse een graag geziene gast in televisieprogramma’s. Zo was zij onlangs te gast bij DINO en de Grote Improvisatieshow.

Al die optredens op televisie smaken naar meer. „Ik hoop eigenlijk verder te kunnen in die richting”, vertelt Zoey. „Ik zou graag willen presenteren, maar ook acteren trekt me wel. Het lijkt me te gek om in een film te spelen en dan het liefst een rol die ver van mezelf staat. Dat lijkt me echt tof.”

Titel afstaan

Maar de komende tijd staat vooral nog in het teken van Dance, Dance, Dance, waarvan de opnames inmiddels gestart zijn. Daarnaast is er nog de zoektocht naar haar opvolger, de casting voor Miss Nederland 2017 is inmiddels namelijk ook in volle gang. „Ik zit tijdens de casting in de jury, dus ik heb ook nog een beetje invloed op wie mijn opvolger wordt.”

De Almeerse ziet er niet tegenop om over een paar maanden de titel af te staan. „Miss Nederland zijn is geweldig en ik vind het daarom vooral eigenlijk heel erg leuk dat iemand anders ook die fantastische kans krijgt. Dan is het voor mij tijd om op m’n eigen benen te staan en een nieuw avontuur aan te gaan. Dat is ook mooi. Ik ben heel benieuwd wat de toekomst mij gaat brengen. We gaan het beleven.”