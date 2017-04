Miss & Mister Indonesisch 2017 gekroond in Club Cell

ALMERE – Club Cell was zaterdag helemaal in Indonesische sferen gebracht voor het culturele evenement Indonesië Dichterbij.

Naast vele optredens en demonstraties werd die avond ook gestreden om de titel Miss & Mister Indonesisch. Dit is een culturele verkiezing waarbij jongeren meer over hun achtergrond kunnen leren. De kandidaten leren traditionele vaardigheden als Pencak Silat en Indonesische dans, maar zetten zich ook in voor jongeren en ouderen in Indonesië die het minder goed hebben. Naast hun individuele act hebben de kandidaten onder begeleiding van professionele artiesten en kaderleden samen een culturele uitvoering gegeven. De Indonesische ambassadeur I Gusti Agung Wesaka Puja heeft uiteindelijk Nike van der Velde uit Zeewolde en Miquel Sijbers uit Maastricht gekroond tot de Miss & Misters Indonesisch 2017. Naast de titel kregen zij een leerrijke reis naar Indonesië aangeboden.