Minister Schultz geeft startsein voor aanleg energieneutrale snelweg A6

ALMERE – Almere krijgt de eerste energieneutrale snelweg van Nederland. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu geeft vanmiddag met de Nuna Solar auto het startsein voor de aanleg hiervan. De A6 tussen de Havendreef en Buiten Oost wordt over een lengte van ruim dertien kilometer verbreed en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte.

Rijkswaterstaat won in november 2016 de Europese duurzaamheidsprijs Procura+ Award met het project A6 Almere Havendreef-Almere Buiten Oost, in de categorie duurzame aanbestedingsprocedure van het jaar. De A6 wordt hier verbreed naar vier keer twee rijstroken en de werkzaamheden zijn door Rijkswaterstaat gegund aan het consortium Parkway6 (Dura Vermeer, Besix, RebelValley, John Laing Investments). Die scoorde het hoogst op de gestelde duurzaamheidseisen. Door slimme transportoplossingen wordt het vervoer over de weg beperkt en door optimalisering van de asfaltopbouw is minder asfalt nodig. Verder worden ook meer gerecyclede materialen toegepast, waardoor minder primaire grondstoffen worden gebruikt.

De weg is na oplevering bovendien energieneutraal. Dit wordt bereikt door evenveel energie langs de weg op te wekken als de verlichting en het dynamisch verkeersmanagementsysteem verbruiken. Daarom is afgesproken dan in het knooppunt Almere een groot zonnepanelenveld komt. Verder is er gekozen voor energiezuinige LED-verlichting.