Minimale maar dure nederlaag voor FC Almere

ALMERE – De voetballers van FC Almere zijn niet goed begonnen aan de tweede seizoenshelft. Zaterdagmiddag werd in eigen huis de eerste wedstrijd na de winterstop met 0-1 verloren van CSW. Die minimale nederlaag is een dure, want FC Almere zakt nu van de tweede naar de derde plaats in de tweede klasse B en verliest definitief de aansluiting met koploper DHSC, dat inmiddels acht punten meer heeft.

Daarnaast komt FC Almere nu ook niet los van CSW zelf, dat een plaats lager staat dan de ploeg van Maurice Ligeon maar nu in plaats van zes nog maar drie punten minder heeft. ,,We hadden CSW vandaag een tik kunnen uitdelen, zodat dat team afvalt, maar dat is dus niet gelukt”, aldus Ligeon na afloop. ,,We hebben weinig echte kansen gecreëerd, onze stempel niet op de wedstrijd kunnen drukken en in de slotfase lukte het ons niet om de rust te bewaren en nog iets te forceren.”

FC Almere begon nog redelijk aan de wedstrijd en had de eerste minuten veel balbezit. Toch was het CSW dat in de negende minuut, vanuit een counter, op 0-1 voorsprong kwam. ,,Het was eigenlijk één moment in de omschakeling waarbij we niet alert waren”, analyseerde Ligeon. ,,Een klein detail waardoor we het vandaag laten liggen. Want eigenlijk waren we de rest van de wedstrijd redelijk dwingend.”

Ligeon heeft daarin gelijk, want na het doelpunt van CSW trok de ploeg uit Wilnis zich voornamelijk terug op eigen helft en was het FC Almere dat het spel probeerde te maken. Dat gebeurde overigens erg slordig en bij vlagen veel te traag, waardoor er gedurende negentig minuten voetbal nauwelijks echte kansen waren. In de twaalfde minuut was het Marvin Tjon Soei Sjoe die zijn schot net voorlangs zag vliegen, in de 48ste minuut was het Raoul Cheuk-A-Lam die een hard schot weggewerkt zag worden door de keeper van CSW en in de 68ste minuut was het weer Tjon Soei Sjoe die redelijk vrij voor de keeper kon uithalen maar zijn inzet opnieuw gekeerd zag worden. Bij die drie kansen bleef het.

In de slotfase probeerde FC Almere nog een doelpunt te forceren door veel hoge ballen naar voren te schieten, maar dat mocht niet baten. ,,Dat is ook niet ons spel, wij zijn meer van het combineren. Maar gek genoeg vergaten we juist in die fase over de grond te combineren en ons eigen spel te spelen. Deze nederlaag is vervelend, maar gelukkig duurt het seizoen nog lang.”