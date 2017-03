Miermans stopt als voorzitter Media036(update: reacties gemeente en Miermans)

ALMERE – De oprichter van de lokale omroep Media036, Willem Miermans, legt zijn functie als voorzitter neer. Volgens de Almeerder wordt hij te veel tegengewerkt door de ’houding en werkwijze van de gemeente Almere’, zo laat hij weten in een persbericht.

,,Die werkwijze is er namelijk op gericht om ons optimaal tegen te werken”, zo laat Miermans optekenen in het bericht. Als voorbeeld noemt hij dat een klokkenluider hem heeft verteld dat de gemeente bedrijven ontmoedigt om met hem samen te werken en ’in een enkel geval werd bij een bedrijf zelfs aangegeven dat deze opdrachten vanuit de gemeente in de toekomst kon vergeten’. ,,Het bestuur heeft besloten dat we de klokkenluider niet bekend maken en hier geen info over afgeven. De contacten tussen de omroep en de gemeente lopen niet rechtstreeks via Frits Huis(verantwoordelijke wethouder, red.), maar via de contactpersoon die wij toegewezen hebben gekregen. Daar is zeer frequent en open contact mee en die stellen wij van alle informatie met betrekking op de omroep op de hoogte. Bij mij bestaat de indruk dat zij er alles aan doet om de situatie te normaliseren, maar dat ze intern tegen een muur aan loopt”, laat Miermans weten.

Een ander voorbeeld van de tegenwerking is volgens hem dat de verbouwing van het KAF, waar de radio- en tv-studio van Media036 zitten en hij de ruimtes daarvoor huurt. Door de verbouwing, waar de omroep volgens Miermans eigenlijk maar drie weken overlast van zou ondervinden, is Media036 al zes maanden niet volledig operationeel. ,,Hoewel de gemeente verantwoordelijk is voor de verbouwing verschuilt deze zich achter verhuurder KAF. Hierdoor werkt de gemeente ook nog als splijtzwam tussen de omroep en KAF, terwijl de onderlinge relatie daarvoor als uitstekend kan worden betiteld”, aldus Miermans.

Als derde voorbeeld geeft Miermans aan dat er over de afhandeling van een subsidie aanvraag ’middels het stellen van irrelevante vragen’ geen duidelijkheid komt. Hij blijft overigens aan in het bestuur tot er een opvolger is gevonden. Het uit vier personen bestaande bestuur, waaronder penningmeester René van Eijbergen en secretaris Jean van Dijk en Miermans zelf, gaan zich volgens het bericht binnenkort over de ontstane situatie beraden. Volgens Miermans hebben er zich al kandidaten gemeld om die hem op willen volgen. Momenteel zijn er volgens hem ongeveer vijftig vrijwilligers bij Media036 betrokken.

’Kapot te maken’

,,Mijn besluit om te stoppen is nu niet meer doorslaggevend of de omroep blijft bestaan. De eerste jaren wel, nu de licentie binnen is, het materieel is bekostigd, de studio’s kwalitatief van hoog niveau zijn, en we ondanks die grote investeringen in de opstartjaren 2015 en 2016 zwarte cijfers schrijven, hoeft mijn afscheid bij de omroep geen probleem te vormen. Als de houding en werkwijze van de gemeente na mijn vertrek hetzelfde blijft adviseer ik mijn opvolger echter om niet in te stappen. De arm van de tegenwerkende ambtenaren reikt ver en is ook krachtig genoeg om de omroep kapot te maken. Daar ligt nu de sleutel. Dit houdt niet in dat mijn opvolger in er een gespreid bedje stapt, er liggen vele uitdagingen bij de omroep en die zullen er altijd blijven, maar er staat een stevig fundament”, zo antwoordt Miermans op de vraag of de omroep nog wel kan blijven bestaan als hij stopt.

Reactie gemeente

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat ze zich niet in de beschuldigingen van Miermans herkennen en dat er ook geen bewijs voor is. Daarnaast is wethouder Frits Huis wel op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en verbouwing bij KAF, maar verhuurt KAF aan Media036 en zijn zij volgens de woordvoerder geen partij. Over het nog niet afhandelen van de subsidie zegt de woordvoerder: ,,Wij bekostigen, maar wij willen wel graag weten wat wij bekostigen. Omdat wij over de ontwikkelingen hoorden, hebben wij even pas op de plaats gemaakt, om zeker te weten dat het gemeenschapsgeld goed terecht zou komen.”