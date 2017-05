Muziek, theater en beeldende kunst op festival Gestrand

ALMERE – Lekker met je blote voetjes in het zand genieten van muziek, theater en meer. Dat kan zaterdag 15 juli weer tijdens het gratis toegankelijke festival Gestrand bij Strandbad Duin. Dit jaar voor het eerst met een twaalf uur durend programma van 12.00 tot 24.00 uur.

Gestrand is een jaarlijks kleinschalig openluchtfestival dat op het Almeerderstrand een plekje inneemt tussen forse evenementen als Zand, Summer Park en Free Festival. ,,Wat Gestrand onderscheidt van deze evenementen is de mix van muziek, theater en beeldende kunst. Die ingrediënten zijn ook dit jaar weer aanwezig”, vertelt Remon Popelier namens de organisatie.

,,We zorgen zoals altijd weer voor een mooie beleving met geweldige decors, een verrassende theater line-up en optredens van zowel regionaal talent als landelijke opkomende artiesten. En als er niet te veel wind staat zullen we ter afsluiting van het festival weer iets in de fik steken, wat inmiddels een traditie is.” Ook voor kinderen is er volop vermaak tijdens dit festival voor het hele gezin. Zo staan er onder andere weer watersportactiviteiten op het programma.

Vrienden van Gestrand

Het festival heeft geen winstoogmerk. De toegang is gratis en bezoekers nemen hun eigen badlakens, eten en drinken mee. Voor wie dat teveel gedoe vindt is er een kleinschalig horeca-aanbod.

Omdat het toch elk jaar wel een strijd is om het festival te kunnen organiseren zonder een toegangsprijs te vragen, introduceert de organisatie naast de vaste merchandise artikelen dit jaar ook verschillende Vrienden van Gestrand-pakketten.

,,Hiermee kunnen bezoekers hun festivaldag nog leuker maken en tegelijkertijd Gestrand supporten. Op deze manier kunnen wij er samen voor zorgen dat Gestrand gratis toegankelijk blijft voor iedereen die van dit unieke festival wil genieten.”

Kijk voor meer informatie op www.gestrand.org en de facebookpagina van het evenement.

Petra Onderwater