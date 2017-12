Mes gevonden dichtbij plek steekpartij Almere

ALMERE – Een voorbijganger heeft woensdag in Almere, dichtbij de plek waar dinsdagavond een vijftienjarige jongen werd doodgestoken, een mes gevonden.

De politie heeft het mes in beslag genomen en onderzoekt of het is gebruikt bij de steekpartij.

De politie heeft kort na het steekincident twee verdachten van eveneens vijftien jaar aangehouden. Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland laat weten dat de twee jongens vrijdag worden voorgeleid.

Beide jongens komen uit Almere. Over toedracht en het motief is nog niets bekend.

Of slachtoffer en verdachten elkaar kenden is niet duidelijk. ,,Dat is onderdeel van het onderzoek”, zegt een woordvoerster van de politie.

De steekpartij had plaats op het Pirellipad.