MER Floriade in april opnieuw getoetst vanwege foute uitgangspunten

ALMERE – De gemeente wil volgende maand een nieuw en aangepast Milieueffectrapport (MER) voor het toekomstige Floriadegebied voorleggen aan de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Vorige week liet die onafhankelijke commissie weten dat het eerste aangeboden rapport volgens hen niet volledig was en dat het over moest.

De MER is nodig voor er een besluit genomen kan worden over het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied waar in 2022 de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt gehouden en waar daarna een duurzame groene woonwijk moet overblijven. ,,Het gaat om een MER die volgens de voorwaarden van de Crisis- en Herstelwet moet gelden en daarbij moeten we dus twintig jaar vooruit kijken. Dat is behoorlijk ingewikkeld en uit de eerste versie is gebleken dat we volgens de commissie niet overal de juiste uitgangspunten hebben gebruikt als het gaat om de uitstoot van uitlaatgassen en het geluid van het verkeer dat over de vernieuwde A6 gaat. We moeten dat dus opnieuw berekenen”, aldus Herrema. ,,Als de commissie het dan wel goedkeurt willen we het bestemmingsplan, plus de MER en de aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen, voor de zomer aanbieden aan de gemeenteraad.”

Onduidelijk

Volgens Herrema is het onduidelijk hoe de foute berekeningen in eerste instantie in de eerste versie van de MER terecht zijn gekomen. Uit emailverkeer tussen ambtenaren en medewerkers van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group, zij hebben de MER in opdracht van de gemeente gemaakt, die Almere Vandaag in bezit heeft over hoe de MER tot stand is gekomen, blijkt dat er in 2014 en 2015 veelvuldig is gesproken over welke uitgangspunten voor de uitstoot van uitlaatgassen en het verkeersgeluid moeten worden gebruikt. ,,Toch is er blijkbaar iets niet goed gegaan en daarom ben ik ook blij met het advies van de Commissie. We zien dat we daar tekort in zijn geschoten. Dat past bij de conclusies die we eerder zagen na het rapport van AT Osborne. Het belangrijkste is daarbij volgens mij dat het totaal overzicht niet goed was. Iets dat de huidige projectdirecteur volgens mij wel weer heeft en hij moet dan ook zorgen dat het goed komt”, zo geeft Herrema aan.