Meisje Almere blijkt door broer neergeschoten

ALMERE -Het veertienjarige meisje dat maandag is overleden aan de gevolgen van de verwondingen die zij vrijdag opliep door een schietincident, blijkt door haar eigen broer te zijn neergeschoten. Vermoedelijk gaat het om een noodlottig ongeval, zeggen goed ingevoerde bronnen rond het onderzoek.

De schietpartij gebeurde in een woning aan de Neptunussingel in Almere. Twee mannelijke familieleden zijn vrijdagavond meteen aangehouden. Naar nu blijkt zijn dat de vader en de broer van het slachtoffer. De vader wordt verdacht van verboden wapenbezit en witwassen, de broer van doodslag. De vader is inmiddels weer vrijgelaten, wel is hij nog verdachte.

Onderzoek moet uitwijzen van wie het wapen is. De zoon zou het wapen gevonden hebben in huis en niet geweten hebben dat het geladen was.