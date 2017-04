Meijer volgt overleden Stuivenberg op als gedeputeerde

ALMERE – Ad Meijer wordt de opvolger van de in februari overleden Almeerder Arie Stuivenberg die namens de SP gedeputeerde was van de provincie Flevoland.

Meijer is momenteel fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de SP in Amersfoort en van de Utrechtse fractie van de SP in de Provinciale Staten.

Stuivenberg had onder meer financi├źn, openbaar vervoer en samenleving in zijn portefeuille. Hoe de portefeuille van Meijer wordt ingevuld wordt nog nader bekeken. Meijer wordt op 10 mei aanstaande ge├»nstalleerd als de uitkomst van het integriteitsonderzoek naar hem gunstig is beoordeeld.