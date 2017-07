Meezingfeest met Opera Familia tijdens Haven Festival

Almere – Het Rabobank Almere Haven Festival vormt zondagmiddag 3 september vanaf 12.45 uur het decor voor een groot meezingfeest. De Nederlandse semi-klassieke act Opera Familia brengt het meezingfeest ‘Heel Almere Zingt’. De bekendste klassieke meezingers komen voorbij. Alle teksten zijn, al dan niet fonetisch, op beeldschermen te zien zodat iedereen kan meezingen.

Na de landelijke doorbraak bij RTL4 in 2011 door het bereiken van de finale van Holland´s Got Talent, is Opera Familia niet alleen nationaal een veelgevraagde act maar ook internationaal staan ze volop in de schijnwerpers. ,,Het is echt altijd een feest om met het publiek de leukste nummers te kunnen zingen. Samen met Classical DJ Mr. Walsh laten we tijdens het Almere Haven Festival bekende nummers uit musicals, operettes, popmuziek en vele andere variaties voorbij komen. Van de eerste tot de laatste noot bekende songs die iedereen kan meezingen”, aldus Opera Familia.

Om ‘Heel Almere Zingt’ een extra Almeers tintje te geven, is er uit de Almeerse koren ‘Multiple Voices’, ‘Het Dameskoor’ en ‘The Early Birds’ door Stichting Col Canto een megakoor samengesteld. ‘Heel Almere Zingt’ wordt op beeld opgenomen en integraal uitgezonden op schermen naast het podium en in de havenkom.

