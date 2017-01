Meer controle op loslopende honden op Kemphaan

ALMERE – Staatsbosbeheer gaat in de weekenden intensief controleren op loslopende honden op en rondom stadslandgoed De Kemphaan. Afgelopen weekend waren de eerste controles met BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) en die waren volgens boswachter Freek Rebel heel zinvol. ,,We hebben flink wat hondenbezitters aangesproken en gewezen op de regels. De meeste mensen hadden daar overigens ook wel begrip voor”, vertelt hij.

,,Om iedere recreant optimaal te kunnen laten genieten van onze bossen hebben wij een aantal spelregels afgesproken. Eén daarvan is dat de honden op en rond De Kemphaan aangelijnd moeten zijn en dat er geen honden mogen komen in het Zuiderzeespeelbos. Wij hebben echter geconstateerd dat hondenbezitters zich zeer geregeld niet aan de afspraken houden en daarom hebben we voor dit seizoen een aantal handhavingsacties gepland”, aldus Rebel. Hondenbezitters riskeren een boete wanneer zij zich niet aan de regels houden. ,,Het is ons echt niet te doen om het innen van zoveel mogelijk boetes, maar we hopen hiermee vooral een stukje bewustwording te creëren.”

Voor mensen die hun hond los willen laten is er volgens Rebel een goed alternatief. ,,In het Waterlandsebos mogen honden wel los. Als je vanaf De Kemphaan het tunneltje onder de Waterlandseweg doorloopt kom je al meteen in het hondenlosloopgebied.” Naast hondenbezitters heeft Staatsbosbeheer overigens ook een mountainbiker aangesproken. ,,We hebben op De Kemphaan geen mountainbikeroutes, dus het is niet de bedoeling dat de bospaden daarvoor worden gebruikt.”

Rebel kijkt tevreden terug op deze eerste controles. ,,Sommige mensen bleken niet precies op de hoogte te zijn van de regels. Anderen wisten de regels wel, maar lieten hun honden toch los. Met deze handhavingsacties, die zeker gecontinueerd zullen worden, hopen we vooral een verandering in gedrag te bewerkstelligen. Dit was in elk geval een goede start.”