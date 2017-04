Meer bezoekers evenementen Almere

ALMERE – Het aantal bezoekers dat vorig jaar Almeerse evenementen heeft bezocht is gestegen. In totaal gaat het om een stijging van vijf procent naar ongeveer 791.000 bezoekers, zo heeft Almere City Marketing(ACM) dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag van 2016 bekend gemaakt.

Daarbij gaven die bezoekers volgens ACM ook twee procent meer geld uit tot een bedrag van 34,1 miljoen euro in totaal. De meeste bezoekers kwamen af op Koningsdag, 115.000, gevolgd door de Libelle Zomerweek met 84 duizend en het Bevrijdingsfestival met 82.500 bezoekers.

Overigens sloot ACM het jaar met een negatief saldo van iets meer dan 31 duizend euro. In 2015 was dat tekort nog bijna drie duizend euro. ACM kende 2,6 miljoen euro aan inkomsten en er werd dus iets meer uitgegeven. De grootste kostenpost is de organisatie van de evenementen. De grootste inkomstenbron is de omzet van de VVV. Voor dit jaar is de begroting van ACM ’vrijwel’ dekkend, zo staat het in het jaarverslag.