Invallen in Almere in onderzoek corruptie politie

ALMERE -De rijksrecherche heeft deze week in het strafrechtelijk onderzoek naar corruptie binnen de politie huiszoekingen gedaan bij onder anderen de voormalige voorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR) van de nationale politie, Frank Giltay. Ook in Almere werden invallen gedaan.

De politie heeft twee invallen gedaan bij Almeerse bedrijven waarmee de COR de afgelopen jaren zaken deed, zo meldt NRC. Het gaat onder andere om een boekingsfirma die evenementen organiseerde voor het medezeggenschapsorgaan.

De rijksrecherche is naar verluidt op zoek naar informatie over valse facturen die door de voorman van de COR zouden zijn gebruikt. Ook zoekt de rijksrecherche inlichtingen over ontoelaatbare contacten tussen Giltay en korpschef Gerard Bouman die vorig jaar gedwongen werd op te stappen.

Het landelijk parket van het OM wilde NRC vrijdag geen reactie geven.