Mediageniek

ALMERE – Regelmatig word ik aangesproken door mensen van buiten Almere, die zeggen: „Ik zag jouw stad op televisie”. Met prachtige commercials op landelijke televisie hebben we Nederland weer eens laten zien hoe mooi onze stad is en waarom inmiddels ruim 200.000 inwoners zo houden van Almere.

Bekend maakt bemind: onze collega’s van Almere City Marketing boeken mooie resultaten met de branding van Almere. Nieuwe Buren, de meest populaire TV-serie van 2014, is teruggekeerd naar Almere voor een tweede seizoen. Vanaf aanstaande maandag, 20 februari, is de serie prime time te zien op RTL4 met nog mooiere beelden van de stad!

We merken dat Almere steeds meer bekendheid krijgt bij de film- en TV industrie. Dat is ook niet zo gek: we zitten vlakbij Hilversum, waar de meeste producenten zijn gevestigd en naast Amsterdam, waar veel acteurs wonen. Wel zo praktisch.

We waren er overigens al vroeg bij. Misschien herinnert u zich nog wel dat we in de jaren tachtig een compleet filmdorp hadden in Almere. De legendarische film Flodder is hier opgenomen. Eind jaren negentig is de eerste Big Brother hier opgenomen, wat even later een wereldwijd succes zou worden.

Daarnaast hebben Internationale cameraploegen onze stad gevonden. Vorig jaar zijn er maar liefst zes tv-ploegen rondgeleid. Waaronder een Engelse partij, die Almere als voorbeeld van zelfbouw-gemeente wil vergelijken met Engelse initiatieven. Onze architectuur geniet dezelfde internationale belangstelling.

Ook de reclamewereld vindt steeds vaker haar weg naar Almere: van Bol.com tot G-star en Mercedes Benz, allemaal hebben ze hier campagnemateriaal geschoten.

U snapt wel dat ik glim van trots…