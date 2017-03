Media036 heft zich op

ALMERE – De lokale omroep Media036 stopt. Dat schrijft het bestuur va de omroep op de eigen facebookpagina.

Voorzitter Willem Miermans kondigde vorige week al aan te vertrekken. Als reden gaf hij dat hij ’teveel tegengewerkt wordt door de houding en werkwijze van de gemeente Almere.’

Geen oplossing

De overgebleven bestuursleden laten weten geen nieuwe voorzitter te zoeken en dat de stichting ontbonden wordt. Ook zij spreken van tegenwerking vanuit de gemeente. „Er is geen reden te veronderstellen dat in de houding en werkwijze van de gemeente Almere ten aanzien van de lokale omroep enige verandering zal optreden, getuige de recente uitlatingen van de verantwoordelijk wethouder, waarin hij aangeeft dat er geen problemen zijn. Een nieuwe voorzitter benoemen biedt, naar inzicht van het bestuur, in dit geval geen oplossing”, zo staat in het bericht.

Per direct

De bestuursleden zijn van mening dat ’voortzetten van de stichting in de huidige situatie niet gewenst is’. „Derhalve gaat het bestuur over tot ontbinding van de stichting en zal omroep Media036 alle uitzendingen op radio en tv, alsmede de uitgave van de beide magazines(Sport036 en Auto036, red.), per direct staken.”

Escalatie

Secretaris van het bestuur, Jean van Dijk, legde na het vertrek van de voormalig voorzitter zijn functie al neer. De twee overgebleven bestuursleden zijn Anneke Meijer-Miermans en Lidy Miermans. „Het bestuur is er echter ook van overtuigd dat de steeds verder opgevoerde tegenwerking van de gemeente Almere onherroepelijk tot verdere escalatie van problemen en een nog vervelender einde van de omroep zal leiden.”

Willem Miermans wilde dinsdag nog niet reageren. De gemeente laat via een woordvoerder weten via Facebook kennis te hebben genomen van de ontbinding. ,,Wij zullen formeel bevestiging vragen aan het aftredende bestuur.”

Over de beschuldingen die aan het adres van de gemeente worden gedaan zegt de woordvoerder het volgende: ,,Wij werpen de beschuldiging verre van ons dat door gemeentelijke tegenwerking het werken van media036 onmogelijk is gemaakt. Deze beschuldiging is ongefundeerd en onlogisch”.