Media036 eist rectificatie van krant Almere Deze Week

ALMERE – Oud-bestuurders Willem Miermans en René Eijbergen van de voormalige lokale omroep Media036 willen dat de krant Almere Deze Week een artikel van 7 juni rectificeert. Dat meldt Omroep Flevoland dinsdag na een kort dat is aangespannen door Media036.

Miermans en Eijbergen vinden dat door het artikel, waarin de oud-bestuurders door het slijk worden gehaald, hun eer en de goede naam van Media036 is aangetast. Er zou te weinig onderzoek zijn gedaan en geen hoor- en wederhoor zijn toegepast.

De advocaat van de krant zegt dat er wel degelijk voldoende bronnenonderzoek is gedaan. Verder stelt de advocaat dat het artikel een opiniërend, samengesteld stuk is, waarvoor geen weerwoord vereist is. De rechter doet op 11 juli uitspraak.