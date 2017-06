Maximumsnelheid van 80 op A6 was foutje

ALMERE -De maximumsnelheid op de parallelrijbaan van de A6 bij Almere had nooit 80 kilometer per uur moeten zijn. Dat zegt Rijkswaterstaat. Dit weekend worden de borden vervangen en mag overal 100 kilometer per uur gereden worden, meldt Omroep Flevoland.

De situatie op de A6 was voor veel weggebruikers verwarrend. Sinds eind vorig jaar was de maximumsnelheid op de parallelrijbaan 80 kilometer per uur terwijl op de hoofdrijbaan 100 was toegestaan. Nu blijkt dat medewerkers dachten dat de maximumsnelheid 80 moest zijn, onder meer omdat dit rond Utrecht en Eindhoven ook zo is.

Rijkswaterstaat heeft gekeken of de verhoging veilig is en kwam tot de conclusie dat het kan. Veel automobilisten negeren volgens de wegbeheerder de snelheidslimiet en rijden nu ook al 100. Wie de afgelopen maanden een boete kreeg, moet die wel betalen.