Maximum snelheid A6 tussen Havendreef en Buiten-Oost verlaagd

ALMERE – Weggebruikers opgelet. Vanaf maandag 1 mei geldt er op de A6 in beide richtingen tussen Havendreef en Buiten-Oost een maximum snelheid van 100 kilomter per uur, in plaats van 120 kilometer per uur. ,,De maximum snelheid is verlaagd om de veiligheid van weggebruikers en de mensen die werken aan de verbreding van de weg te waarborgen”, aldus Erik Suik van Rijkswaterstaat. Met borden en tekstwagens worden weggebruikers de komende tijd op de nieuwe snelheid gewezen.

De komende jaren verbreedt Rijkswaterstaat de A6 tussen de Havendreef en Almere Buiten-Oost. In beide richtingen komen er twee keer twee rijstroken. Sinds maandag ligt er ook een extra, derde, rijstrook tussen Almere Havendreef en Almere Stad om de doorstroming vanuit Amsterdam te bevorderen. De A6 tot Havendreef is al verbreed naar vier keer twee rijstroken. Met de extra rijstrook wordt de overgang van vier naar twee rijstroken beter geleid maar worden ze ook smaller. Daarom is ook daar de snelheid verlaagd naar 100 kilometer per uur.