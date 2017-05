Maximaal resultaat voor AS’80

ALMERE – AS’80 heeft zondagmiddag in eigen huis een belangrijke stap naar promotie gezet. De Almeerders moeten twee keer spelen, één keer tegen vierdeklasser Spaarnwoude en één keer tegen derdeklasser Fortius, en de eerste wedstrijd tegen Spaarnwoude werd alvast met 2-1 gewonnen.

Alleen de winnaar van de poule zal promoveren, of in het geval van Fortius handhaven, in de derde klasse. Volgende week neemt Fortius het op tegen Spaarnwoude en de week daarop speelt AS’80 tegen Fortius. Als de Almeerders dan winnen zijn ze dus sowieso verzekerd van promotie. Na alle wedstrijden worden er penaltyseries genomen. Mocht de poule dan gelijke standen opleveren, zorgen die penalty’s voor beslissing. Zondagmiddag werd de strafschoppenreeks ook gewonnen door AS’80. ,,Een perfecte middag”, sprak verdediger Stefan Elzinga dan ook. ,,Dit is een goede stap in de juiste richting.”

Goud waard

Elzinga kroonde zich tot man van de wedstrijd, door in de tachtigste minuut een corner binnen te koppen en daarmee aan te tekenen voor de beslissende 2-1. ,,Het zou inderdaad kunnen dat mijn doelpunt over twee weken goud waard blijkt te zijn”, beantwoordt hij bescheiden de vraag of dat zo is. ,,Dat zou geweldig zijn. Dat ik vandaag kon scoren, uitgerekend uit een corner, is geweldig. Hoekschoppen gingen eigenlijk het hele seizoen slecht.”

AS’80 was de eerste helft overduidelijk de betere ploeg. Er werden talloze kansen gecreëerd, maar bijna iedere voorzet was te kort, te lang, te hoog, te hard of te zacht. ,,We waren niet effectief genoeg”, sprak Elzinga daarover. ,,Ook een probleem van dit seizoen. We benutten te weinig kansen.” Na 33 minuten was het spits Sherwan Mustafa die wel tot scoren kwam. Nadat hij goed bij zijn man wegdraaide, haalde hij uit en zag hij zijn schot in het doel belanden: 1-0.

Gevaarlijk

In de tweede helft veranderde het spelbeeld en was het vooral Spaarnwoude dat gevaarlijk was. Al na vijf minuten kwam de ploeg op gelijke hoogte via een afstandsschot: 1-1. Weer vijf minuten later viel ook bijna de 1-2. Bij een lange, hoge bal keken AS’80-verdedigers Elzinga, Remco Boers en Fons Nijenhuijs elkaar aan, maar toch werd de bal door alle drie slecht ingeschat. Een aanvaller van Spaarnwoude kon er daardoor moeiteloos mee aan de haal, kwam zelfs tot schieten, maar raakte daarbij de paal. ,,In die fase hadden we het lastig. Gelukkig herpakten we onszelf en hebben we de wedstrijd toch nog naar ons toegetrokken”, aldus Elzinga.

Dylan Dokter schoot namens AS’80 overigens ook op de paal, maar het was dus Elzinga die de wedstrijd besliste. ,,Een fijn gevoel”, aldus de speler die na afloop door zijn trainer Sandor Augustijn werd aangemerkt als man van de wedstrijd. ,,Nu twee weken rustig aan en dan knallen.”