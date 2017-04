Materiaalman Almere City bezorgt collega gebroken neus

ALMERE – Een materiaalman van Almere City heeft zijn collega een gebroken neus bezorgd met een kopstoot. Eén van de redenen van de ruzie zou zijn dat de twee het niet eens waren over de manier van werken, zo schrijft de man met de gebroken neus op Facebook.

De ruzie tussen de twee vond volgens hem afgelopen zaterdag plaats. De materiaalman was sinds dit seizoen als vrijwilliger werkzaam bij de voetbalclub in de Jupiler League. Hij verzorgde onder meer de materialen voor het eerste team en Jong Almere City en was eerder steward. De man met de gebroken neus heeft volgens eigen zeggen melding gedaan bij de politie, maar probleem volgens hem was dat er geen getuigen bij het incident aanwezig waren. De andere materiaalman was al langer werkzaam bij de voetbalclub.

Almere City-directeur John Bes laat in een reactie weten dat er inderdaad iets is voorgevallen tussen beide materiaalmannen. ,,We hebben daarna een stevig gesprek gehad met beide en hebben besloten om met beide per direct niet verder te gaan. Meer wil ik er niet over kwijt, want dan zou ik moeten spreken over individuele zaken en dat wil ik niet. Het is gebeurd, dat is ernstig en we hebben maatregelen genomen.”

Almere City FC speelt vrijdagavond de thuiswedstrijd tegen De Graafschap.